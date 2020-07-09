Павелко анонсував повернення уболівальників на матчі УПЛ.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що в найближчих турах української Прем'єр-ліги вболівальники можуть частково повернутися на трибуни.

"Ми продовжуємо роботу над тим, щоб повернути уболівальників. Впритул працюємо з міністерством охорони здоров'я, Максимом Степановим і Віктором Ляшком. Ми маємо всі шанси, щоб у цьому або наступному турі ми могли відкрити для уболівальників 25% від місткості стадіону. Я думаю, що це все буде залежати від епідеміологічної ситуації та рішення МОЗ. Але ми кожен день на зв'язку, щоб уже в найближчі тури повернути наших уболівальників на стадіон", – цитує слова Павелка видання footballua.tv.

Відзначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в умовах нинішньої тенденції поширення коронавірусу в Україні "немає навіть думки про повернення фанів на трибуни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ прийняла рішення виключити львівські "Карпати" з поточного розіграшу УПЛ.