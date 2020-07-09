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Павелко анонсував повернення уболівальників на матчі УПЛ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,3 т.
Фанати 'Шахтаря'

Павелко анонсував повернення уболівальників на матчі УПЛ.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що в найближчих турах української Прем'єр-ліги вболівальники можуть частково повернутися на трибуни.

"Ми продовжуємо роботу над тим, щоб повернути уболівальників. Впритул працюємо з міністерством охорони здоров'я, Максимом Степановим і Віктором Ляшком. Ми маємо всі шанси, щоб у цьому або наступному турі ми могли відкрити для уболівальників 25% від місткості стадіону. Я думаю, що це все буде залежати від епідеміологічної ситуації та рішення МОЗ. Але ми кожен день на зв'язку, щоб уже в найближчі тури повернути наших уболівальників на стадіон", – цитує слова Павелка видання footballua.tv.

Відзначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в умовах нинішньої тенденції поширення коронавірусу в Україні "немає навіть думки про повернення фанів на трибуни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ прийняла рішення виключити львівські "Карпати" з поточного розіграшу УПЛ.

Прем'єр-ліга УкраїниМіністерство охорони здоров'яАндрій Павелко
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