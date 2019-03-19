"Пауза у відносинах": стало відомо про ситуацію між Суркісом і Хацкевичем

Після розгромної поразки від "Челсі" (0:5) в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не спілкувався з наставником команди Олександр Хацкевич.

Раніше власник столичного клубу обіцяв поговорити з білоруським фахівцем під час паузи в зв'язку з поєдинками національної збірної в кваліфікації Євро-2020.

"Наскільки мені відомо, після" Челсі "ще зустрічі між президентом і головним тренером" Динамо "ще не було. Навіть не було жодної розмови. Тобто, зараз виникла невелика пауза у відносинах. Яким буде подальше співробітництво – досить цікаво. Тому що досить серйозний ляпас отримали і вболівальники, і футболісти київського "Динамо" проти "Челсі", - розповів журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик-Live".

Новини Хацкевич поставив на місце ЗМІ після вильоту з ЛЄ

Олександр Хацкевич ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Віктор Циганков висловив обурення реакцією вболівальників на виліт команди з Ліги Європи від "Челсі".

Коментуючи поразку на НСК "Олімпійський" з рахунком 0:5, лідер "біло-синіх" закликав фанів підтримати молоду команду киян.

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