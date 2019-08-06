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"Пацани газпромівські": Мілевський розповів про жахливу втрату грошей

3.3т Читати матеріал російською

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський розповів про свої перші гроші й згадав про найбезглуздішу витрату.

"Мені був 21 рік. Після чемпіонату світу 2006 року, на якому я забив швейцарцям пенальті панєнкою, дали $150 000... Витрачати я був готовий дуже добре, у мене виходило. Економити був не готовий", — зізнався футболіст в інтерв'ю виданню Onliner.

Однією з найбільш "безглуздих" витрат Мілевський вважає відпочинок в Куршавелі:

Артем Мілевський

Артем Мілевський

onliner.by

"У Куршавелі відпочивали. Поруч сиділи якісь пацани газпромівські. Ну я за ними погнався. Їм Dom Perignon — нам Dom Perignon. Їм Dom Perignon — нам Dom Perignon. Їм Dom Perignon — нам Dom Perignon. І так дійшло до рахунку. Я дивлюся: €17 600. Скільки-скільки? Ні хріна собі! Ну, дав картку — провели. Дві секунди — грошей немає. Найбільш ідіотський вчинок. Зате є що згадати".

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Також Артем розповів, що в Києві, де він грав 13 років, у нього немає своєї квартири.

"Всі вважали, ніби у мене повинна була бути нерухомість у Києві. А я так не вважав. Ось і все. Та не хочу я квартиру. Живу своїм життям, не лізьте в душу. У мене взагалі ніде немає нерухомості. Просто багатьом здається, що я всю кар'єру відіграв і залишився з голою дупою. Але, по-перше, мені все одно, а по-друге, дупа не гола", — заявив Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський розповів, як сприйняв перемогу свого знайомого Володимира Зеленського на виборах.

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Артем Мілевський
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