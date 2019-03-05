"Пасажири": скандальний Леоненко заступився за Ракицького

Колишній український футболіст Віктор Леоненко, відомий своїми скандальними коментарями, прокоментував відсутність у заявці збірної України футболіста російського "Зеніту" Ярослава Ракицького.

Екс-гравець київського "Динамо" розкритикував рішення наставника національної команди Андрія Шевченка, який, на його думку, набрав недостойних гравців.

"Так це ж "пасажири"! Мало гарних футболістів, мало... Але він вчинив так. Я, наприклад, вважаю, що Ракицький цій команді не завадив би. А половину цієї збірної можна сміливо відправити додому. Причому деяких – у першу лігу", - цитує Леоненка Спорт-Експрес.

Віктор Леоненко matchday.ua

Скандальний журналіст зазначив, що екс-футболіст "Шахтаря" вніс великий вклад у збірну.

"Ракицький, звичайно, потрібен національній команді. Тим більше він багато зробив для неї. І не забувайте, за яку суму його продали в "Зеніт". Це говорить про його рівні. Значить, Шевченко дивиться не в ту сторону. Може, чогось боїться", - заявив Леоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник київського "Динамо" і збірної України з футболу Віктор Леоненко, виступаючи в програмі "Великий футбол" без особливого оптимізму оцінив шанси столичного клубу на прохід лондонського "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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