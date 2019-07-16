Партнер Андрія Шевченка заборгував мільйони доларів

Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії захисник Кафу, який грав свого часу в "Мілані" з Андрієм Шевченком, опинився на межі банкрутства, заборгувавши мільйони доларів.

Компанія ексфутболіста Capi Penta International Football Player має величезні збитки і, щоб хоч якось впоратися з виниклими труднощами, Кафу довелося продати частину своєї власності, повідомляє видання Marca.

"Це моя особиста проблема. Я можу відмовитися від своєї власності, автомобіля, будинків. Хочу закрити свої борги", — заявив Кафу.

Кафу грав за "Мілан" разом із Шевченком

Новини Знаменитий футбольний клуб оголошений банкрутом

Бразильський захисник є єдиним в історії учасником трьох фіналів чемпіонату світу, в двох із яких він перемагав (1994-й і 2002-й).

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із кращих тенісистів в історії німець Борис Беккер, який заробив за час кар'єри понад 25 мільйонів доларів, несподівано оголошений банкрутом.

Такий вердикт виніс Лондонський суд. Причиною банкрутства 49-річного Беккера став його борг банку Arbuthnot Latham&Co з 2015 року, повідомляє видання MarketWatch.

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