Parimatch став офіційним беттінг партнером "Евертона"

Футбольний клуб "Евертон" і компанія Parimatch оголосили про співпрацю. Сторони підписали договір, згідно з яким Parimatch протягом найближчих двох років буде офіційним беттінг партнером клубу на території Європи. Також компанія Parimatch отримала маркетингові права на просування бренду у Великобританії.

Брендинг Parimatch з'явиться на LED-екранах і бордах стадіону "Гудісон Парк" (Goodison Park) в дні матчів. Parimatch буде також присутній в комунікаціях на всіх онлайн-платформах клубу, відповідно до вікових та територіальних обмежень. Дане партнерство направлено на підтримку швидкого запуску нового сайту Parimatch, спеціально створеного для клієнтів у Великобританії.

Алан МакТавіш, Комерційний директор футбольного клубу "Евертон": "Ми раді вітати Parimatch, ще один динамічний міжнародний бренд з великим потенціалом зростання, в нашому портфоліо комерційних партнерів.

Ця угода з регіональною орієнтацією є важливим доповненням до нашого реєстру партнерів. Ексклюзивні права компанії Parimatch в країнах Європи, а також її права на просування свого бренду в Великобританії ідеально вписуються в нашу комерційну стратегію, оскільки ми диверсифікуємо можливості в багатьох сферах нашої діяльності.

Ми були вражені як Parimatch прихильні інноваціям. Вони дуже винахідливі, і ми з нетерпінням чекаємо старту спільної роботи, щоб забезпечити максимальну впізнаваність і залученість на їх ключових ринках, пропонуючи при цьому офіційні букмекерські послуги для нашої фан-бази на цих територіях".

Сергій Портнов, Генеральний директор Parimatch: "Parimatch володіє сильною культурою підприємництва і вивчення нових тенденцій і ринків, тому співпраця з "Евертоном" в міру виходу нашого бренду на ринок Великобританії є для нас величезною подією. "Евертон" - це "клуб першопрохідців", у яких схожий з нашим підхід до інновацій. Ми прагнемо до захоплюючих відносин, які приведуть до підвищення впізнаваності нашого бренду і дозволять нам запропонувати унікальний підхід до наших спортивних і ігрових пропозицій для "Евертона" по всьому світу".

У липні 2018 року, Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також має ряд угод про партнерство в футболі та в зростаючому секторі кіберспорту. Компанія відома своїми інноваціями й підприємницьким духом, корпоративною культурою і прагненням виховувати нові таланти для розвитку бренду на міжнародному рівні. Два роки тому був створений Фонд Parimatch, метою якого є просування здорового способу життя через освіту та участь громадськості в спорті.