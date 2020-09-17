Parimatch оголошує про партнерство з "Ювентусом"

17 вересня 2020 року: Parimatch, глобальна технологічна і беттінгова компанія оголошує про нове стратегічне партнерство з легендарною міжнародною футбольною командою "Ювентус". На початку жовтня Parimatch і "Ювентус" проведуть спільну онлайн прес-конференцію, на якій розкажуть про умови партнерства і дадуть відповіді на питання, що цікавлять.

Партнерство з "Ювентус", одним з найбільших клубів світу, відкриває для Parimatch нову визначну дату, яка дозволить бренду ще більше розширити свій міжнародний профіль, охопивши мільйони фанатів по всьому світу. Parimatch і "Ювентус" будуть тісно співпрацювати в рамках цієї угоди, як два бренди, які прагнуть створити безпрецедентні розважальні програми для своїх клієнтів.

Учасники прес-конференції почують подробиці захоплюючих новин від генерального директора Parimatch Сергія Портнова і CRO "Ювентус" Джорджо Річчі. Також в планах залучити на прес-конференцію особливого гостя — зірку клубу. Підтверджена дата, час і подробиці конференції будуть оголошені незабаром.

Сергій Портнов, СЕО Parimatch сказав: "І Parimatch, і "Ювентус" прагнуть стати абсолютними чемпіонами у своїх напрямках, забезпечуючи мільйони вболівальників по всьому світу високоякісними видами розваг. Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти вам більше разом з Джорджо Річчі та, можливо, з одним або двома спеціальними гостями під час нашої онлайн прес-конференції в жовтні".

Джорджіо Річі (Giorgio Ricci), керівник відділу глобального партнерства та корпоративних доходів "Ювентуса", додав: "Ювентус" і Parimatch єдині у своєму прагненні до пошуку нових технологічних рішень. Починаючи з матчу першої ліги, ми побачимо прояв бренду на іноземному телебаченні за допомогою останнього цифрового оверлею, який буде встановлений на світлодіодну систему Allianz Stadium. Наша співпраця орієнтована на глобальний масштаб, але виключно за межами Італії та Південно-Східної Азії. Ми підтримуємо шлях міжнародного зростання партнера, посилюючи взаємним бажанням взаємодію з все більш широкою аудиторією".

Parimatch вибирає партнерів, схожих по духу, щоб залучати та розважати клієнтів, як старих, так і нових. Так в липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером для UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), пізніше в сім'ю амбасадорів бренду Parimatch увійшли легенди світового спорту Конор МакГрегор і Майк Тайсон, що втілюють сміливість бренду. А сьогодні — це "Ювентус".

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О Parimatch

Parimatch з'єднує ринки, що розвиваються зі світом традиційного і нового беттінга і є однією з найпопулярніших букмекерських компаній в регіоні Східної Європи.

У липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка).

Крім того, у 2019 році був заснований фонд Parimatch Foundation, який вклав значні кошти в зміцнення здоров'я і благополуччя за рахунок розширення можливостей для освіти та участі громадськості в спорті.