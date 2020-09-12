Parimatch – офіційний беттінг партнер "Лестер Сіті"

Parimatch став новим офіційним беттінг партнером футбольного клубу "Лестер". Символіка Parimatch буде розміщена на формі для тренування і розминки основного складу команди "Лестер Сіті" під час всіх локальних матчів, а також матчів турніру Ліги Європи УЄФА.

В рамках партнерства символіку Parimatch також можна буде побачити на бічних світлодіодних рекламних щитах під час домашніх матчів Premier League, Emirates FA Cup і Carabao Cup, на прес воллах під час інтерв'ю, які будуть супроводжувати всі провідні матчі на стадіоні King Power, і в соціальних мережах клубу.

Хардж Хір, Голова відділу партнерства "Лестер Сіті": "Ми дійсно раді партнерству з Parimatch - приголомшливим міжнародним брендом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати разом і допомагати зміцнювати міжнародний авторитет один одного".

Сергій Портнов, СЕО Parimatch: "Це відмінне партнерство для Parimatch. Прем'єр-ліга - один з найбільших і популярних турнірів в світі. Ми раді стати частиною світових змагань. Ми бачимо багато спільного між нашим брендом і футбольним клубом "Лестер Сіті". "Лестер" - велика історія Прем'єр-ліги. Їх стрімкий зліт обумовлений їх проникливим менеджментом і прагненням до успіху. Впевнені, що непохитний дух "Лестера" допоможе нам продовжувати цей захоплюючий шлях розвитку і міжнародної експансії".

Іван Ляшенко, Директор з маркетингу Parimatch: "Лестер Сіті" завжди буде відомий як дивомейкер через їх видатну перемогу в Прем'єр-лізі. У Parimatch ми віримо, що дива можна творити тільки наполегливою працею і бойовим духом. Ми раді співпрацювати з клубом і гравцями, які сповідують ті ж цінності".

Parimatch з'єднує ринки, що розвиваються зі світом традиційного і нового беттінга і є однією з найпопулярніших букмекерських компаній в регіоні Східної Європи.

У липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка).

Крім того, у 2019 році був заснований фонд Parimatch Foundation, який вклав значні кошти в зміцнення здоров'я і благополуччя за рахунок розширення можливостей для освіти та участі громадськості в спорті.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!