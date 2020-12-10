Parimatch Foundation і ФК "Поділ" провели тренування в рамках програми "Спортивний наставник"

Міжнародний благодійний фонж Parimatch Foundation спільно з ФК “Поділ” 8 грудня провели відкрите тренування з футболу. У ньому взяли участь вісім дітей з малозабезпечених сімей. Захід відбувся в рамках програми “Спортивний наставник”

“Ми даємо цим дітям шанс. Не секрет, що для хлопців і дівчат, які займаються спортом, на певному життєвому етапі тренер іноді значить більше, ніж рідні батьки. І дуже важливо, щоб малюк потрапив у правильні руки: турботливі, добрі, іноді строгі або вимогливі. На жаль, коли на життєвому етапі у деяких хлопців не трапляється справжнього Наставника, вони йдуть на "вулицю", і ось тоді може статися непоправне”, — коментує віце-президент Федерації футболу м. Києва та тренер команди 2009 р. ФК "Поділ Академія" Роман Марченко.

Перша частина зустрічі, яку провів Дмитро Пономаренко, була присвячена поліпшенню роботи в команді та активації фізичних здібностей дітей, її запис можна знайти на сторінці facebook Parimatch Foundation — особливо цікаво це буде тим, хто постійно працює з дітьми.

Після тренування відбулась мотиваційна зустріч із футболістами — французом Максимом Ду Коуту Тейшейром, українцем Іваном Зотько з ФК “Олімпік” та бельгійцем Ібрагімом Каргбо-молодшим із “Динамо” (Київ), під час якої діти ставили спортсменам питання, які стосувалися не лише спорту, а й цікавих життєвих моментів. Наприклад, як спортсмени проводять вільний від футболу час. На що футболісти відповіли, що у рідкий вільний час вони грають у футбол не тільки на полі, а й вдома на приставці, як і діти, а також ходять до тренажерної зали. Лунали питання від маленьких футболістів і більш професійного характеру: які є секрети перемоги на полі та чи складно грати у зарубіжних клубах? Футболісти відповіли, що, звісно, секрети є і до кожної команди-суперниці треба підбирати окрему тактику, а у футбольних клубах за кордоном найважче те, що поряд немає родини та близьких людей, все треба досягати самому, самостійно доводити, що ти вартий перемоги — і собі, й іншим.

Крім того, всі учасники тренування отримали подарунки до новорічних свят від ФК “Олімпік” та Parimatch Foundation.

“Кожного разу, коли я бачу натхненні очі дітей після тренувань, ще раз переконуюсь у важливості програми “Спортивний наставник”. Це не просто відвідування заняття з футболу чи гімнастики. Це — можливість для дітей з соціально незахищених сімей прагнути більшого, вірити в себе, ставити питання тим, ким вони захоплюються, та отримати важливу для себе відповідь”, — розповіла президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

В 2021 році програма “Спортивний наставник” від Parimatch Foundation буде посилюватись — команда фонду планує збільшити кількість дітей з малозабезпечених сімей, яким буде надана можливість регулярно займатися спортом в професійних футбольних клубах та академіях інших видів спорту.