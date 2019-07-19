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Паралімпійська збірна України стала віце-чемпіонами світу з футболу

3.3т Читати матеріал російською

Національна паралімпійська збірна України з футболу здобула "срібло" чемпіонату світу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, який проходив в Севільї.

Паралімпійська збірна України стала віце-чемпіонами світу з футболу

У фінальному матчі наші співвітчизники з рахунком 1:3 поступилися команді Росії.

З перших хвилин збірна РФ володіла ініціативою і забила першою. Ще до перерви наші футболісти змогли зрівняти рахунок, проте в другому таймі пропустили два голи.

Наша збірна четвертий раз поспіль вийшла у фінал світової першості. Всього ж збірна України ставала чемпіоном світу п'ять разів (у 2001-му, 2003-му, 2009-му, 2013-му і 2017-го).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі паралімпійська збірна України з рахунком 3: 0 розгромила Бразилію.

Нагадаємо, що 15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20, в фінальному матчі обігравши Південну Корею.

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Місце
Іспанія Севілья
Тег
Паралімпійська збірна України
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Сало Уронил
Сало Уронил
Россия чемпион.Украина вице-чемпион.все закономерно.победил сильнейший.
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