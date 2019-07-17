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Паралімпійська збірна України розгромила Бразилію і вийшла у фінал ЧС з футболу

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Національна паралімпійська збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу, який проходить в Іспанії. В 1/2 фіналу "синьо-жовті" з рахунком 3:0 розгромили команду Бразилії.

Дублем за українську команду відзначився Віталій Романчук. Ще один гол на рахунку Івана Доненка.

У фіналі збірна України буде битися з Росією. Початок зустрічі 19 липня в 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що на цьому мундіалі українці провели чотири матчі, в яких не пропустили жодного гола. При цьому самі вони забили 24 м'ячі. Всього на першості планети з паралімпійського футболу брали участь 16 збірних.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20, в фінальному матчі обігравши Південну Корею.

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Місце
Іспанія
Тег
Паралімпійська збірна України
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