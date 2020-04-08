Легендарний захисник "Мілана", який виступав в одній команді з Андрієм Шевченком, Паоло Мальдіні вилікувався від коронавірусу.

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Як повідомляє видання Calciomercato, він і його син Даніель, який є атакуючим півзахисником "Мілана", здали негативний тест на наявність захворювання і вийшли з ізоляції. Коронавірус був виявлений у них 21 березня.

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні SempreMilan

Тепер Паоло може повернутися до своїх обов'язків технічного директора команди. Він має зустрітися з виконавчим директором Іваном Газідісом і гравцями, щоб обговорити зниження зарплат в команді через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше Мальдіні-старший розповів про головні симптоми захворювання та про ліки, які він використовував під час лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє футболістів італійської "Фіорентини" вилікувалися від коронавірусу.

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