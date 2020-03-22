Нападаючий туринського "Ювентуса" і національної команди Аргентини Пауло Дибала повідомив, що він і його дівчина заразилися коронавiрусною інфекцією.

Футболіст додав, що пара відчуває себе добре і дякує всім за підтримку.

"Привіт усім, я просто хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на COVID-19. У мене і Оріани позитивний результат. На щастя, ми в ідеальних умовах. Дякую за ваші повідомлення", - написав Пауло в Instagram.

Дибала є найдорожчим футболістом чемпіонату Італії за версією Transfermarkt. Його ринкова ціна становить 90 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник взяв участь в 34 матчах, забивши 13 м'ячів.

Раніше COVID-19 виявили у одноклубників Дібали - Даніеле Руганi і Блеза Матюїді. Після цього члени "Ювентуса" були поміщені на карантин. При цьому нападник туринців Гонсало Ігуаїн, а потім дружина форварда Кріштіану Роналду порушили умови самоізоляції, за що були піддані критиці.

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