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22 березня • оновлено в 11:37
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Паоло Дибала розповів про стан при коронавірусi

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Нападаючий туринського "Ювентуса" і національної команди Аргентини Пауло Дибала повідомив, що він і його дівчина заразилися коронавiрусною інфекцією.

Футболіст додав, що пара відчуває себе добре і дякує всім за підтримку.

"Привіт усім, я просто хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на COVID-19. У мене і Оріани позитивний результат. На щастя, ми в ідеальних умовах. Дякую за ваші повідомлення", - написав Пауло в Instagram.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid -19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti , volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid -19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid -19 test and both Oriana and I have tested positive . Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼

Публікація від Paulo Dybala (@paulodybala)

Дибала є найдорожчим футболістом чемпіонату Італії за версією Transfermarkt. Його ринкова ціна становить 90 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник взяв участь в 34 матчах, забивши 13 м'ячів.

Раніше COVID-19 виявили у одноклубників Дібали - Даніеле Руганi і Блеза Матюїді. Після цього члени "Ювентуса" були поміщені на карантин. При цьому нападник туринців Гонсало Ігуаїн, а потім дружина форварда Кріштіану Роналду порушили умови самоізоляції, за що були піддані критиці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Пауло Дибала
Місце
Італія
Тег
ФК Ювентус
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