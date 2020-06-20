Паненка забив найзнаменитіший пенальті в світі: як це було

20 червня виповнилося 44-й роки найзнаменитiшому пенальті в світі.

У фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 1976 року удар Антоніна Паненка в серії післяматчевих пенальті в ворота збірної Німеччини приніс його команді титул.

Чехословацький футболіст вперше виконав одинадцятиметровий удар не на силу, а на техніку. Антонін підсік м'яч, легко по центру перекинувши голкіпера, який вже завалювався в правий кут.

Антонін Паненка

Цьому прийому згодом присвоїли ім'я "удар в стилі Паненки".

За словами самого Паненки, цей спосіб удару був їм добре продуманий і заздалегідь підготовлений:

"Я міркував так: під час удару воротар на 99 відсотків не стоятиме на місці - неодмінно зробить різкий рух або пірне в ту чи іншу сторону. Якщо пробити по центру сильно, у нього є шанс зачепити м'яч в польоті рукою або ногою. А ось якщо слабо, воротар вже відлетить в кут і не зможе відбити м'яч навіть випадково", - розповів знаменитий хавбек в одному з інтерв'ю.

На відео з 1:40.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найзнаменитіший пенальті в стилі Панянки у збірній України забив Артем Мілевський в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.