Колишній виконавчий директор "Шахтаря" Джо Палмер, який працював у клубі з 2011 по 2016 рік, розповів про найбільш трагічний епізод у своїй кар'єрі в Україні.

"Поки я працював у "Шахтарі", ми створили перший в Україні футбольний фонд із клубом. Перше поле, яке ми побудували в рамках проекту, було в школі. Кілька хлопців грали на ньому в футбол, навіть коли війна вже почалася. Міномети почали стріляти, потрапили в поле і вбили їх. Це все ще в моїй пам'яті. Ми намагалися зробити щось добре, але це закінчилося погано", – заявив Палмер в інтерв'ю Evening Standard.

Ексдиректор згадав, як у Донецьку починалися військові дії в 2014-му.

"Щоранку відкривав штори, а на даху був снайпер. Все було заміновано довкола будівлі адміністрації. Були хлопці, які патрулювали околиці, у них були бейсбольні бити з цвяхами. Вони тоді ще не захопили місто, але вони чітко заявили про свої політичні переконання, оскільки хотіли, щоб Донецьк був більш проросійським. Одного разу я залишився допізна в офісі, до мене прийшов один хлопець і сказав: "Що ти тут робиш? Є повідомлення про танки на вулицях міста", – зазначив Палмер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок із синьо-жовтим прапором розмістив у соцмережі один із користувачів.

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