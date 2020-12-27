Палкін про 2020-й: рік розчарувань. Це стосується Луческу в "Динамо"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, підбиваючи підсумки року, що минає, не зміг пройти повз призначення Мірчі Луческу в київське "Динамо".

Палкін зізнався, що прихід колишнього наставника "гірників" в столичний клуб, став одним із розчарувань 2020-го.

"Це був рік розчарувань. Розчарувань у людських взаєминах. Це стосується і рішення Луческу, очолити нашого головного конкурента. Водночас рік приніс багато позитиву. 2020-й був роком відкриттів, тому що відкрилися наші молоді футболісти: Трубін, Корнієнко, Бетао. Зміцніли ті хлопці, якi тільки почали процес. Для нас це великий плюс", – заявив Палкін в ефірі "Shakhtar TV".

Нагадаємо, що Луческу був головним тренером "Шахтаря" із 2004 по 2016 роки. 8 разiв разом з "оранжево-чорними" ставав чемпіоном України. В активі румуна шість Кубків України, сім суперкубків країни і Кубок УЄФА 2008/09.

23 липня Мірча Луческу був призначений новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.