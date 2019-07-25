Падіння Росії і нова позиція України: оновлено рейтинг ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 25 липня, представила оновлений рейтинг кращих національних збірних планети.

Українська команда хоч і опустилася на одну сходинку, але залишила за собою місце в топ-25, замкнувши цю частину рейтингу.

Продовжують утримувати першість бельгійці. Другою стала збірна Бразилії, яка випередила за останній місяць французів. До топ-10 увірвалася колумбійська команда, що зайняла восьму сходинку, а збірна Росії опустилася на 46-у позицію.

збірна України

Найбільшого прогресу в порівнянні з червневим рейтингом домігся Алжир. Завдяки перемозі на Кубку африканських націй "зелені" злетіли на 28 місць, розташувавшись на 40-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в справі зі скандалом навколо натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса була поставлена остаточна крапка.

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