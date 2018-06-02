УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Озвучена зарплата Шевченка в збірній України

2.1тЧитати новину російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та його тренерський штаб (Мауро Тассотті, Андреа Малдера і Рауль Ріанчо) заробляють 2 мільйони євро на рік.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Костянтина Андріюка на Yuotube телеканалу ZIK.

За словами автора, зарплата голови комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі, становить близько 10 000 євро в місяць. Крім того, повідомляється, що Федерація футболу України компенсує Промені всі витрати на авіаперельоти. Андріюк представив суму в 1 млн грн (за 2017 рік).

Новини
"Це відбивається": Шевченко пояснив невиразну гру збірної України з Марокко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з'явилася інформація про зарплати Кріштіану Роналду в новому клубі .

Особа
футболіст Андрій Шевченко
Об'єкт
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги