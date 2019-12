Овечкін відправив до лікарні суддю з НХЛ

Рефері матчу НХЛ між "Вашингтон Кепіталз" і "Бостон Брюїнз" був доставлений до лікарні після того, як зоряний росіянин Олександр Овечкін сильно штовхнув його в ігровому епізоді.

Як повідомляє Чемпіонат, на початку третього періоду за рахунку 2:2 російський хокеїст хотів відібрати шайбу у гравця "Бостона" і ненавмисно врізався в головного суддю матчу Джона Макайзека, який невдало вибрав позицію.

Ref Jon McIsaac drilled (intentionally) by #ALLCAPS star Ovechkin during #BOSvsWSH. Down the tunnel. pic.twitter.com/K1z5rT9GSm