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12 грудня • оновлено в 11:17
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Овечкін відправив до лікарні суддю з НХЛ

1.9т
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Рефері матчу НХЛ між "Вашингтон Кепіталз" і "Бостон Брюїнз" був доставлений до лікарні після того, як зоряний росіянин Олександр Овечкін сильно штовхнув його в ігровому епізоді.

Як повідомляє Чемпіонат, на початку третього періоду за рахунку 2:2 російський хокеїст хотів відібрати шайбу у гравця "Бостона" і ненавмисно врізався в головного суддю матчу Джона Макайзека, який невдало вибрав позицію.

Олександр Овєчкін

Олександр Овєчкін

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"НХЛ повідомила, що стан Маказека буде оцінено лікарями після того, як стався цей випадок з Овечкіним", – розповів оглядач офіційного сайту НХЛ Том Гулітті по ходу матчу.

Серйозність ушкоджень, отриманих арбітром, поки не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Овечкін вразив уболівальників на матчі НХЛ своїми ризикованими діями.

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США
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"без злого умысла врезался в главного судью", та да, он его аккуратно отодвинул "в игровом эпизоде". Дисквалифицируют? или проявят толерантность?
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