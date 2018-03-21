"Отруєний отрутою ненависті": порівняння Путіна з Гітлером викликала істерику в МЗС Росії

Представник МЗС РФ Марія Захарова вкрай емоційно відреагувала на заяву міністра закордонних справ Бориса Джонсона по ситуації з ЧС-2018. Порівняння Путіна з Гітлером викликала справжню істерику у російського дипломата.

"Будь-які подібні паралелі і порівняння нашої країни, що віддала мільйони життів в боротьбі з нацизмом, що воювала з ворогом на своїй території, а потім і звільняла Європу, неприйнятні в принципі і не гідні глави дипломатичного відомства європейської держави", - написала Захарова в себе в Facebook .

В кінці свого поста представниця російського МЗС скотилася до банальних образ.

"Якщо з отруєнням Скрипаль немає ніякої ясності через відмову Великобританії надати інформацію, то інакше йдуть справи з Борисом Джонсоном: очевидно, що він отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства", - зазначила Захарова.

Як повідомляв "Обозреватель", на чемпіонат світу 2018 року не приїдуть представники влади Польщі і Великобританії. Також до бойкоту Мундіалю можуть приєднатися офіційні особи з Ісландії. При цьому в Англії закликали збірні Німеччини Франції та Іспанії відмовитися від участь в першості планети.