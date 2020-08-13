Оточили та зняли: футболіста збірної Росії пограбували в Барселоні на 300 тисяч євро

Михайло Морозов Футбол 11:10, 13.08.2020

У нападника збірної Росії Федора Смолова вкрали годинник Richard Mille вартістю 300 тисяч євро.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, футболіст, який провів другу половину сезону в оренді в іспанській "Сельті", потрапив у неприємний інцидент після останнього матчу Ла Ліги проти "Еспаньола" (0:0). Його команда зберегла місце у вищому іспанському дивізіоні, і він пішов відзначати цю подію з друзями в один з нічних клубів Барселони. У якийсь момент Смолова оточили так звані "годинникарі" та зняли з його руки Richard Mille.

Перед від'їздом з Іспанії він написав заяву в поліцію, проте ймовірність того, що його годинник буде знайдено, є вкрай невисокою, оскільки злодії швидко продають їх на чорному ринку за заниженою ціною.

У Смолова вкрали годинник за 300 тисяч євро
Telegram-канал Baza

Як повідомляв OBOZREVATEL, головного тренера "Спартака" Доменіко Тедеско безглуздо розвели на велику суму шахраї.

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