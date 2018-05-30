Каждый, кто поедет на ЧМ-2018 в Россию, будет принимать участие в акции беспрецендентного кощунства и глума.

Каждый, кто со своим билетиком будет гикать и улюлюкать на стадионе, распишется в своей нравственной глухоте и бессовестности.

Каждая страна, которая отправит свою сборную на ЧМ-2018 в Россию, будет являться соучастником путинского терроризма.

Это будет праздник в прямом смысле на костях и на горе людском. Стадионы будут держаться на склепах с десятками тысяч убитых украинцев и сирийцев. Вой болельщиков будет заглушать стоны политических заключенных и плач осиротевших крымскотатарских детей. За радостью побед футболистов никто не услышит трех выстрелов в спину Бабченко.

Бах! Он чувствует жжение и нарастающую боль. Впере-е-ед!

Второй раз. Сразу же. Бах! Он начинает падать. Го-о-ол!

Третий раз. Бах! Убит. Ур-а-а-а!

Он лежит на полу в своей квартире, расстрелянный в спину. Вы жрете чипсы и смотрите на мяч. Хрум. Не впускаете войну в себя. Хрум. Не ваше дело. Хрум. Надо отделять спорт от остального. И улыбаетесь. Да, вы просто смеетесь. И вы счастливы.