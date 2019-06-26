"От гадина!" Герой ЧС U-20 епічно вилаяв партнера

Капітан молодіжної збірної України з футболу Валерій Бондар епічно висловився на адресу свого команді Юхима Коноплі.

Чемпіон світу U-20 відреагував на слова захисника, який розповів про секрет Бондаря під час мундіалю в Польщі, де Валерій на фарт носив одні і ті ж шкарпетки.

Валерій Бондар (№2)

"От Конопля гадина! Він всіх злив, так? Рудому пощастило, що команда вже розійшлася, інакше влаштували б йому темну. Це були не гетри, а саме шкарпетки, які я одягав тільки на гру перед самим виїздом. Так що нехай не верзе, вони не сильно завоняло", – сказав футболіст "Шахтаря" в інтерв'ю журналу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юхим Конопля зізнався, що відчув розчарування від реакції українців на перемогу команди на чемпіонаті світу U-20.

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