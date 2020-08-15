Останній чвертьфінал Ліги чемпіонів завершився грандіозною сенсацією

Французький "Ліон", сенсаційно обігравши англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1, став останнім півфіналістом Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Раніше в 1/2 фіналу найпрестижнішого європейського футбольного турніру вийшли ПСЖ, зробивши неймовірний камбек в матчі проти "Аталанти", "РБ Лейпциг" сенсаційно вибивши з турніру мадридський "Атлетіко" і "Баварія", знищивши грізну "Барселону".

Через пандемію коронавiрусу на цій стадії Ліги чемпіонів команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

Матч "городян" відбувся в Лісабоні на стадіоні "Жозе Альваладе". "Сіті", як фаворит (перед стартом на прохід "Манчестер Сіті" коефіцієнт був 1,11, тоді як підсумковий успіх "Ліона" оцінювався в 7,5) з перших хвилин очікувано заволодів ініціативою.

Підопічні Гвардіоли впевнено розпоряджалися м'ячем, потужно позиційно атакували, але в підсумку пропустили першими.

На 24-й хвилині довгий пас з глибини поля знайшов Токо-Екамбі. Той в боротьбі з Гарсією відкинув м'яч назад, де його підхопив Корне і ювелірним ударом під штангу повз Едерсона відкрив рахунок – 0:1.

Після перерви малюнок зустрічі не змінився. Англійським гравцям не вистачало жирної крапки в завершенні своїх атак. "Ліон" свій чи не єдиний момент реалізував, після чого сів в оборону, і грав від своїх воріт.

Така тактика працювала до 69-ї хвилини, коли де Брюйне потужним ударом в кут відновив рівновагу – 1:1.

Тренер "Ліона" кинув в бій свіжі сили і Усама Дембеле, вийшовши на заміну на 74-й хвилині, на 79-й забив переможний гол – 1:2.

На 86-й хвилині Стерлінг не влучив у порожні ворота з 3 метрів, а через кілька десятків секунд Дембеле поховав усі надії англійців, оформивши дубль – 1:3.

Півфінальні пари сформувалися наступним чином: 18 серпня "РБ Лейпциг" – ПСЖ, 19 серпня "Ліон" – "Баварія".

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