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2 жовтня • оновлено в 19:22
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Особистий рекорд Ярмоленка та жахи для Зінченка: топ-події українців у Європі

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Схоже, за лінію атаки збірної України найближчим часом можна не хвилюватися – її головних нападників буквально "розривають" у чемпіонатах різних країн.

Незадовго до вирішальних матчів відбору Євро-2020 провідні українські збірники, які виступають за кордоном, все більше набирають форму – Андрій Ярмоленко знову забиває, Руслан Малиновський видає черговий впевнений матч, а Роман Зозуля (хоч уже в статусі ексгравця збірної) знову береться за просування "Альбасете" в іспанську Прімеру.

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"Коли Андрій набере форму, захисникам команд АПЛ потрібно хвилюватися"

Ще місяць тому це здавалося неймовірним, але зараз – факт. Андрій Ярмоленко другий матч поспіль забиває за "Вест Гем", оформлюючи третій гол за останні чотири матчі АПЛ! Одна з кращих серій українця на європейському етапі його кар'єри.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Зараз Ярмоленко відзначився у ворота "Борнмута" (2:2), який перед зустріччю відставав від "Молотобійців" всього на одне очко та претендував на місце в першій четвірці. Але гол Андрія допоміг його команді взяти нічию й утриматися на четвертому місці, що дає пряму путівку до Ліги чемпіонів.

Український півзахисник від матчу до матчу демонструє все сильнішу гру, даючи результат. У грі з "Борнмутом" Ярмоленко не тільки забив, але й віддав передгольову передачу, розвинувши результативну атаку. Також йому зовсім трохи не вистачило в другому таймі, щоб записати на свій рахунок дубль або асист.

Водночас Ярмоленка все більше просувають у лідери "Вест Гема", задаючись питанням "Що було б, якби Андрій не пропустив 10 місяців через травму?". Українець просто підкорює один за одним футбольних експертів АПЛ та вболівальників, викликаючи у тих повний захват. Ну й до всього цього дає результат. А офіційний сайт "Вест Гема" у своєму звіті досить зухвало висловився про майбутніх суперників: "Коли Андрій набере форму, захисникам команд АПЛ потрібно буде хвилюватися". І справді – хіба Ярмоленко вже грає на 100 відсотків своїх сил?

До речі, голом "Борнмуту" Андрій оформив поки кращу забивну серію у своїй європейській кар'єрі – три голи в чотирьох матчах. Після трансферу з "Динамо" футболісту вдавалося забивати тільки у двох матчах поспіль і по два голи на місяць. Також у складі "Вест Гема" був дубль "Евертона" до злощасної травми. Але зараз українець більше віднаходить стабільність результатів, крім "Борнмута" в АПЛ відзначившись ще раніше у воротах "Манчестер Юнайтед" і "Норвіча".

Перший серйозний пресинг Зінченко та звинувачення в поцілунку "якоїсь російської дівчини"

Якщо Ярмоленко задовольнявся лише голом за нічиєї 2:2, то "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка здобув непросту та важливу перемогу над "Евертоном" – 3:1. Українець повернувся до стартового складу після двох матчів пропуску, але вперше за всю кар'єру в Англії піддався такій критиці.

Олександр Зінченко (ліворуч)

Олександр Зінченко (ліворуч)

Зінченко справді зіграв погано на своїй позиції лівого фулбека, ставши найслабшим місцем у обороні "Сіті". Плюс цього разу Олександр занадто мало підключався до атак, викликавши явне обурення в одного з партнерів прямо на полі.

Не зовсім вдалий старт "Містян" в АПЛ (вже на п'ять очок відстають від лідера "Ліверпуля") і постійні плітки навколо позиції лівого захисника викликали у фанатів "Сіті" мало не гнів. Багато то хоч і визнає клас Зінченка в цілому, але закликає дати шанс його конкурентам і міняти лівий фланг, прибравши звідти Олександра. Але вистачає й тих, хто вже зневірився в українцеві та не бачить його гравцем команди Гвардіоли, додаючи сюди зайву публічність Зінченка. "Що насправді може запропонувати Зінченко? Він грає, як лайно, але поцілував якусь там російську дівчину, і ви вже в захваті від нього", – трапився подібний коментар у соцмережах після гри "Ман Сіті", натякаючи на стосунки українця з Ладою Седан.

В англійських ЗМІ висловлювання поки більш стримані, але вже із засторогою. Багато англійських експертів вже називають Олександра "великою проблемою для "Манчестер Сіті" та тиснуть на необхідність змін на лівому фланзі з використанням Менді або Анхеліньо (чи навіть Жуана Канселу, що прийшов у команду останнім).

Зозуля знову бере ситуацію в руки

У минулому сезоні Роман Зозуля став чи не ідолом для вболівальників "Альбасете", забивши в Сегунді 11 м'ячів і ставши другим бомбардиром команди. Але вийти до Прімери тоді не вдалося, і тепер Зозуля і Ко знову беруться за підвищення в класі.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

laliga.com

Правда, на даному етапі що Роман, що "Альбасете" ніяк не вражають – команда йде на сьомому місці з семиочковим відривом від лідера, хоча від зони плей-офф (де розігрується путівка в "вишку") відокремлюють тільки додаткові показники . А сам Роман на старті турніру пішов трохи на спад, забивши перший гол у сезоні тільки в сьомому матчі.

І хоча "Альба" знову програли, але тут вже Зозуля гарненько "стукнув кулаком" у другому таймі – спочатку українець у фірмовому стилі забив головою з дальньої відстані (в улюбленій манері), а незабаром асистував партнерові. Поразка 2:3, яка тільки через брак часу не перетворилася в камбек.

Чигринський нагадав про себе, забивши чемпіону

Багато українських уболівальники вже забули Дмитра Чигринського, який наприкінці 2000-х був одним із кращих українських захисників і переходив у "Барселону". Проте зараз він залишається одним із провідних українців у чемпіонаті Греції, а в минулому турі нагадав про себе голом.

Дмитро Чигринський

Дмитро Чигринський

АЕК Чигринського в останньому на сьогоднішній день турі чемпіонату грав з ПАОКом, який на даний момент є чинним чемпіоном. Дмитро підключився на стандарт і своїм голом зрівняв рахунок, що допомогло АЕКу врятувати нічию. У такий спосіб команда українця ділить четверте та п'яте місце в турнірній таблиці з ОФІ (по 10 очок), всього на один бал відстаючи від того ж ПАОКа.

32-річний Чигринський продовжує залишатися основним центрбеком команди, проводячи в Греції вже четвертий сезон. Але до цього забивав українець давненько – півтора роки тому, в лютому 2018-го в дербі з "Олімпіакосом". Тепер же на рахунку Чигринського в Греції за АЕК три голи.

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Теми
Чемпіонат Англії Чемпіонат Іспанії чемпіонат Греції українці за кордоном
Особи
Андрій Ярмоленко Роман Зозуля Олександр Зінченко Дмитро Чигринський
Теги
рекорд ФК Манчестер Сіті Евертон ФК Вест Хем Боруссія Дортмунд ФК Динамо Київ ФК АЕК Альбасете ПАОК
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