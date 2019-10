Особистий рекорд Ярмоленка та жахи для Зінченка: топ-події українців у Європі

Схоже, за лінію атаки збірної України найближчим часом можна не хвилюватися – її головних нападників буквально "розривають" у чемпіонатах різних країн.

Незадовго до вирішальних матчів відбору Євро-2020 провідні українські збірники, які виступають за кордоном, все більше набирають форму – Андрій Ярмоленко знову забиває, Руслан Малиновський видає черговий впевнений матч, а Роман Зозуля (хоч уже в статусі ексгравця збірної) знову береться за просування "Альбасете" в іспанську Прімеру.

OBOZREVATEL розповідає найцікавіше з життя українських легіонерів у Європі, які цього вікенду вразили Англію й спричинили фурор у Іспанії.

Ще місяць тому це здавалося неймовірним, але зараз – факт. Андрій Ярмоленко другий матч поспіль забиває за "Вест Гем", оформлюючи третій гол за останні чотири матчі АПЛ! Одна з кращих серій українця на європейському етапі його кар'єри.

Зараз Ярмоленко відзначився у ворота "Борнмута" (2:2), який перед зустріччю відставав від "Молотобійців" всього на одне очко та претендував на місце в першій четвірці. Але гол Андрія допоміг його команді взяти нічию й утриматися на четвертому місці, що дає пряму путівку до Ліги чемпіонів.

Український півзахисник від матчу до матчу демонструє все сильнішу гру, даючи результат. У грі з "Борнмутом" Ярмоленко не тільки забив, але й віддав передгольову передачу, розвинувши результативну атаку. Також йому зовсім трохи не вистачило в другому таймі, щоб записати на свій рахунок дубль або асист.

Водночас Ярмоленка все більше просувають у лідери "Вест Гема", задаючись питанням "Що було б, якби Андрій не пропустив 10 місяців через травму?". Українець просто підкорює один за одним футбольних експертів АПЛ та вболівальників, викликаючи у тих повний захват. Ну й до всього цього дає результат. А офіційний сайт "Вест Гема" у своєму звіті досить зухвало висловився про майбутніх суперників: "Коли Андрій набере форму, захисникам команд АПЛ потрібно буде хвилюватися". І справді – хіба Ярмоленко вже грає на 100 відсотків своїх сил?

До речі, голом "Борнмуту" Андрій оформив поки кращу забивну серію у своїй європейській кар'єрі – три голи в чотирьох матчах. Після трансферу з "Динамо" футболісту вдавалося забивати тільки у двох матчах поспіль і по два голи на місяць. Також у складі "Вест Гема" був дубль "Евертона" до злощасної травми. Але зараз українець більше віднаходить стабільність результатів, крім "Борнмута" в АПЛ відзначившись ще раніше у воротах "Манчестер Юнайтед" і "Норвіча".

Якщо Ярмоленко задовольнявся лише голом за нічиєї 2:2, то "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка здобув непросту та важливу перемогу над "Евертоном" – 3:1. Українець повернувся до стартового складу після двох матчів пропуску, але вперше за всю кар'єру в Англії піддався такій критиці.

Зінченко справді зіграв погано на своїй позиції лівого фулбека, ставши найслабшим місцем у обороні "Сіті". Плюс цього разу Олександр занадто мало підключався до атак, викликавши явне обурення в одного з партнерів прямо на полі.

Не зовсім вдалий старт "Містян" в АПЛ (вже на п'ять очок відстають від лідера "Ліверпуля") і постійні плітки навколо позиції лівого захисника викликали у фанатів "Сіті" мало не гнів. Багато то хоч і визнає клас Зінченка в цілому, але закликає дати шанс його конкурентам і міняти лівий фланг, прибравши звідти Олександра. Але вистачає й тих, хто вже зневірився в українцеві та не бачить його гравцем команди Гвардіоли, додаючи сюди зайву публічність Зінченка. "Що насправді може запропонувати Зінченко? Він грає, як лайно, але поцілував якусь там російську дівчину, і ви вже в захваті від нього", – трапився подібний коментар у соцмережах після гри "Ман Сіті", натякаючи на стосунки українця з Ладою Седан.

What does Zinchenko actually offer? he's completely and utterly shite but just cos he kissed some Russian lass you're all obsessed with him ..