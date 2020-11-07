Основний форвард "Динамо" заразився коронавірусом – ЗМІ

У ключового нападника київського "Динамо" Владислава Супряги діагностований COVID-19, повідомляє "Футбол NEWS".

Як уточнює Meta Ratings, з посиланням на свої джерела, позитивний результат був отриманий за підсумками тестування, яке здавали всі футболісти, викликані в розташування збірної України.

З огляду на цю інформацію, УПЛ розглядає можливість зобов'язати київську команду здати додаткові тести на коронавірус перед матчем з "Шахтарем".

Відзначимо, що раніше позитивні тести на коронавірус здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, а також Георгій Бущан, Денис Бойко і захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, що центральна зустріч 9-го туру Прем'єр-ліги України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 8 листопада. Вже опубліковано список каналів, які покажуть цю зустріч.