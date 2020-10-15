Осічка Росії і сенсація в Англії: результати Ліги націй 14 жовтня. Відео

У середу, 14 жовтня, в Європі відбулися чергові 20 матчів 4-го туру Ліги націй УЄФА.

Найсенсаційнішим став результат в Лондоні, де місцева збірна поступилася гостям з Данії (0:1). Варто зазначити, що з 32-й хвилині англійці грали в меншості після другої жовтої картки для Гаррі Маггуайра.

Несподіваної осічки припустилася команда Росії. У Москві підопічні Станіслава Черчесова не змогли обіграти скромну Угорщину (0:0).

З інших пар варто відзначити розгром Швеції в матчі з Португалією (3:0), бойову нічию Італії та Нідерландів (1:1), а також перемогу Бельгії над Ісландією (2:1).

Ліга націй УЄФА. Результати 14 жовтня

Італія – Нідерланди 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 16 Пеллегріні, 1:1 – 25 ван де Бек.

Італія – Доннарумма, Спінаццола, Д`Амброзіо, К'єлліні, Бонуччі, Барелла, Жоржина, Пеллегріні (Флоренці, 72), Верратті (Локателлі, 56), К'єза (Кін, 55), Іммобіле.

Нідерланди – Сіллессен, Хатебур, ван Дейк, Аке, Блінд (Велтман, 77), де Йонг, ван де Бек, Вейналдум, де Врей, де Йонг, Депа (Бабел, 90).

Попередження: Верратті (23), Д`Амброзіо (80), Кін (90).

Англія – Данія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35, пенальті Еріксен.

Англія – Пікфорд, Джеймс, Уокер, Коуді, Мейтленд-Найлз (Мінгз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Філліпс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Решфорд (Келверт-Льюин, 72).

Данія – Шмейхель, Васс, К'єр, Крістенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Ділейні, Еріксен, Сков (Меле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брейтуейт (Вестергор, 74).

Попередження: Магуайр (5), Крістенсен (38), Хейбьерг (45), Хендерсон (85), Філліпс (86).

Вилучення: Магуайр (31), Джеймс (90).

Ісландія – Бельгія 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 9 Лукаку, 1:1 – 17 Сайварссон, 1:2 – 38, пенальті Лукаку.

Ісландія – Рунарссон, Інгасон, Ейельфссон, Сайварссон, Скуласон, Б'ярнасон, Сігурйонссон (Торстейнссон, 69), Гудмундссон (Сігторссон, 81), Паульссон (Херманнссон, 82), Магнуссон (Траустасон, 86), Бедварссон (Кьяртанссон, 69).

Бельгія – Міньоле, Алдервейрелд, Денайер, Боята, Меньє, Карраско, Тілеманс, Доку (Кастаньо, 68), Вітцель, Троссард (Ванаку, 61), Лукаку.

Попередження: Вітцель (85).

Хорватія – Франція 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 8 Грізманн, 1:1 – 64 Влашич, 1:2 – 79 Мбаппе.

Хорватія – Ліваковіч, Віда, Уремовіч, Баришич, Ловрен, Модріч, Пашаліч (Брекало, 46), Перішич (Брадаріч, 78), Бадель (Ковачич, 46), Влашич (Крамаріч, 80), Петкович (Будимир, 61).

Франція – Льоріс, Варан, Лангле, Менді, Дінь (Люка Ернандес, 83), Нзонзі, Рабьо (Погба, 74), Толіссо (Камавінга, 63), Марсьяль (Коман, 63), Мбаппе, Грізманн (Жиру, 83).

Попередження: Дінь (4), Влашич (5), Уремовіч (57), Ловрен (90), Погба (90).

Португалія – Швеція 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 21 Бернарду Сілва, 2:0 – 44 Діогу Жота, 3:0 – 72 Діогу Жота.

Португалія – Руй Патрісіу, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Пепе, Бернарду Сілва (Андре Сілва, 75), Данилу Перейра, Діогу Жота (Рафа Сілва, 88), Вільям Карвалью (Моутінью, 80), Жоау Фелікс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейро.

Швеція – Ольсен, Бенгтссон, Лінделеф, Люстіг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Екдаль, Ольссон, Кулусевскі (Ларссон, 88), Квайсон (Ісак, 62), Берг (Ольссон, 88).

Попередження: Екдаль (36), Діогу Жота (52), Ольссон (57), Янссон (61), Берг (79), Бруну Фернандеш (85).

Польща – Боснія і Герцеговина 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 40 Левандовскі, 2:0 – 45 Лінетт, 3:0 – 52 Левандовскі.

Польща – Шченсни, Глик, Беднарек, Кендзьора (Берешіньскі, 72), Реца, Юзвяк (Карбовник, 72), Гросицького (Кондзер, 64), Лінетт, Гуральски, Кліх (Піонтек, 64), Левандовскі (Милик, 58).

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Сеад Колашинаць, Ціпетіч, Санічанін, Ахмедходжіч, Пьянич (Хаджікадуніч, 32), Хаджіахметовіч (Хайрадіновіч, 74), Вішча (Гояк, 58), Цімірот, Круніч (Мілошевич, 73), Джеко (Превляк, 58) .

Попередження: Пьянич (15), Кліх (20), Беднарек (36), Сеад Колашинаць (44), Хайрадіновіч (83).

Вилучення: Ахмедходжіч (14).

Румунія – Австрія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 75 Шопф.

Румунія – Тетерушану, Белаше, Бурка, Банку, Тошка, Максим (Чікилдеу, 62), Станчу (Янку, 83), Дяк (Пушкаш, 83), Марін, Мітріце (Хаджі, 77), Алібек (Кешер, 62).

Австрія – Перван, Алаба, Хінтереггер (Пош, 53), Драгович, Лайнер, Шопф (Ранфтль, 77), Ільзанкер, Баумгартлінгер (Грілліч, 77), Баумгартнер, Шлагер, Грегоріч (Калайджіч, 90).

Попередження: Хінтереггер (8), Дяк (34), Бурка (56), Баумгартнер (59), Грегоріч (71), Алаба (90).

Шотландія – Чехія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 6 Фрейзер.

Шотландія – Маршалл, Галлахер, Консидайн, О'Доннелл, Тейлор (Хенлон, 79), Макгинн (Патерсон, 79), Джек, Фрейзер (Маклін, 70), Мактоміні, Макгрегор, Дайкс (Макберні, 65).

Чехія – Вацлік, боржомі, Кудела, Челюстка (Говорка, 20), Цоуфал, Масопуст (Познар, 66), Провід (Шевчик, 65), Даріда, Соучек, Крав (Кадержабек, 77), Видра (Рабушіц, 77).

Попередження: боржомі (42), Дайкс (51), Маршалл (81).

Росія – Угорщина 0:0 (0:0, 0:0)

Росія – Шунін, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваєв, 67), Оздоєв (Соболєв, 81), Зобнин, Кузя (Мостовий, 55), Міранчук (Бакаєв, 56), Іонов (Газінський, 68), Дзюба.

Угорщина – Дібус, Нього, Орбан, Салаї, Ботка, Кальмар (Шафер, 77), Газдаг (Надь, 46), Шигера, Холендер (Фіола, 46), Салаї (Кеньвеш, 83), Ніколіч (Варга, 61).

Попередження: Ботка (24), Оздоєв (34), Кудряшов (63), Фіола (71), Салаї (86).

Норвегія – Північна Ірландія 1:0 (0:0, 1:0)

Болгарія – Уельс 0:1 (0:0, 0:1)

Естонія – Вірменія 1:1 (1:1, 0:0)

Північна Македонія – Грузія 1:1 (0:0, 1:1)

Словаччина – Ізраїль 2:3 (2:0, 0:3)

Греція – Косово 0:0 (0:0, 0:0)

Молдова – Словенія 0:4 (0:3, 0:1)

Білорусь – Казахстан 2:0 (1:0, 1:0)

Литва – Албанія 0:0 (0:0, 0:0)

Фінляндія – Ірландія 1:0 (0:0, 1:0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.

Після гри Віктор відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.