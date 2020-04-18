Оштрафований Саленко назвав поліцейських Києва дебілами, згадавши Санкт-Петербург

Легендарний екснападник київського "Динамо" Олег Саленко розповів свою версію скандалу зі столичною поліцією.

Олег Саленко кадр з відео

"Я стояв бiля майданчика і дивився, як хлопці грають у футбол. Я часто буваю на цьому майданчику - мій син тут грає. Коли приїхали всі ці дебіли, я сказав хлопцям, щоб розходилися і взяв удар на себе Що мені пред'явили поліцейські? Тільки те, що я нібито треную цих хлопців, хоча це не так. Поліцейські склали акт, щось там написали, я їм сказав йти подалі. Журналістка, яка тут працювала, просто попіарилася на мені. Вони в своєму сюжеті запікали деякі моменти, як ніби я нецензурно лаявся, хоча це не так. Я ж виріс у Санкт-Петербурзi, Дуже рідко використовую мати", – цитує Саленка Чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Саленко прокоментував ситуацію, в якій він нахамив поліцейським і був оштрафований на 17 тисяч грн за порушення карантину.

Відзначимо, що раніше Саленко шокував уболівальників своїм видом.