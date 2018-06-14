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Чемпіонат світу 2018
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Орудують дагестанці: у Москві жорстоко побили фаната-гея

1.3тЧитати новину російською

Футбольного вболівальника збірної Франції було жорстоко побито в Москві напередодні старту чемпіонату світу 2018 року. Молода людина нетрадиційної сексуальної орієнтації зазнав нападу з боку двох дагестанців.

За даними Telegram-каналу OperSlil, французу проломили голову, в результаті чого він отримав пошкодження мозку і перелом щелепи. Нападники втекли з місця злочину, залишивши жертву покаліченою. Пізніше злочинці були заарештовані. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расул Магомедов.

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"Навіть якщо поранений є гомосексуалістом, це не виправдовує тих монстрів, які побили його", - відзначають автори каналу.

Нагадаємо, напередодні в Москві китайський уболівальник був пограбований на мільйон рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі чемпіонат світу з футболу розпочався з грандіозного скандалу.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
Збірна Франції з футболу
Джерело
Джерело:Metro.co.uk
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