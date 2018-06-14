Орудують дагестанці: у Москві жорстоко побили фаната-гея

Футбольного вболівальника збірної Франції було жорстоко побито в Москві напередодні старту чемпіонату світу 2018 року. Молода людина нетрадиційної сексуальної орієнтації зазнав нападу з боку двох дагестанців.

За даними Telegram-каналу OperSlil, французу проломили голову, в результаті чого він отримав пошкодження мозку і перелом щелепи. Нападники втекли з місця злочину, залишивши жертву покаліченою. Пізніше злочинці були заарештовані. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расул Магомедов.

"Навіть якщо поранений є гомосексуалістом, це не виправдовує тих монстрів, які побили його", - відзначають автори каналу.

Нагадаємо, напередодні в Москві китайський уболівальник був пограбований на мільйон рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі чемпіонат світу з футболу розпочався з грандіозного скандалу.