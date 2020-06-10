Ляшко заявив, що Україна орієнтується на Польщу в питанні повернення фанатів на трибуни

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що рішення про повернення уболівальників на трибуни буде прийматися на підставі досвіду сусідньої Польщі.

"Ми уважно відстежуємо ситуацію, яка відбувається в країнах Європи. Повернення глядачів сталося тільки в Польщі, де уболівальникам буде дозволено з 19 червня прийти, але наповненість стадіону не більше 25%. Також в Угорщині дозволили з минулих вихідних відвідувати футбольні матчі, але вболівальникам дозволяють займати кожне 4-е місце на стадіоні. Ми відстежуємо цю ситуацію. Більше ми орієнтуємося на Польщу і будемо спілкуватися з нашими польськими колегами і приймати рішення", – цитує слова Ляшка видання "Українська правда".

Вболівальники на матчах УПЛ KomandaOnline

Він також зазначив, що в Німеччині матчі футбольного чемпіонату поновилися 16 травня, але проходять без глядачів, а першості Італії, Іспанії стартують 20 і 11 червня, відповідно, але їхні поєдинки також пройдуть без глядачів.

Нагадаємо, що матчі української Прем'єр-ліги поновилися 30 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що організація запропонувала міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і головному санітарному лікарю країни Віктору Ляшку пом'якшити карантин на стадіонах.

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