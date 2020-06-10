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10 червня • оновлено в 15:33
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Ляшко заявив, що Україна орієнтується на Польщу в питанні повернення фанатів на трибуни

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що рішення про повернення уболівальників на трибуни буде прийматися на підставі досвіду сусідньої Польщі.

"Ми уважно відстежуємо ситуацію, яка відбувається в країнах Європи. Повернення глядачів сталося тільки в Польщі, де уболівальникам буде дозволено з 19 червня прийти, але наповненість стадіону не більше 25%. Також в Угорщині дозволили з минулих вихідних відвідувати футбольні матчі, але вболівальникам дозволяють займати кожне 4-е місце на стадіоні. Ми відстежуємо цю ситуацію. Більше ми орієнтуємося на Польщу і будемо спілкуватися з нашими польськими колегами і приймати рішення", – цитує слова Ляшка видання "Українська правда".

Вболівальники на матчах УПЛ

Вболівальники на матчах УПЛ

KomandaOnline

Він також зазначив, що в Німеччині матчі футбольного чемпіонату поновилися 16 травня, але проходять без глядачів, а першості Італії, Іспанії стартують 20 і 11 червня, відповідно, але їхні поєдинки також пройдуть без глядачів.

Нагадаємо, що матчі української Прем'єр-ліги поновилися 30 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що організація запропонувала міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і головному санітарному лікарю країни Віктору Ляшку пом'якшити карантин на стадіонах.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Віктор Ляшко
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