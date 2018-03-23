Організатори матчу Росія - Бразилія познущалися на уболівальниками

Органзіатори товариського футбольного матчу Росія - Бразилія наплювали на рядових фанатів, оточивши VIP трибуну. Тим "простим смертним" яким необхідно було пройти на свої місця через цю ложу, стюарти знущально пропонували зробити це в обхід через набережну.

"Обозреватель" веде онлайн-трансляцію матчу Росія - Бразилія.

"Ще одне фіаско з боку організаторів матчів в Лужниках. Оточили VIP зону і людям пропонують пройти в обхід через набережну. Чому це оголошують по факту прибуття, а не біля входу на територію стадіону-питання відкрите"- написав у Twitter один з уболівальників.

Ще одне фіаско з боку організаторів матчів на Лужниках. Оточили ВІП зону і людям пропонують пройти в обхід через набережну.



Чому це оголошують по факту прибуття, а не біля входу на територію стадіону-питання відкрите # Лужники # РоссіяБразілія - Andrey Polevikov (@ polevikov98) 23 березня 2018 р

Раніше "Обозреватель" повідомляв, Бразилія влаштувала "підставу" збірної України з футболу.