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Організатори матчу Росія - Бразилія познущалися на уболівальниками

1.5тЧитати новину російською

Органзіатори товариського футбольного матчу Росія - Бразилія наплювали на рядових фанатів, оточивши VIP трибуну. Тим "простим смертним" яким необхідно було пройти на свої місця через цю ложу, стюарти знущально пропонували зробити це в обхід через набережну.

"Обозреватель" веде онлайн-трансляцію матчу Росія - Бразилія.

"Ще одне фіаско з боку організаторів матчів в Лужниках. Оточили VIP зону і людям пропонують пройти в обхід через набережну. Чому це оголошують по факту прибуття, а не біля входу на територію стадіону-питання відкрите"- написав у Twitter один з уболівальників.

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Місце
РосіяМосква
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