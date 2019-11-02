Український футболіст врятував московський клуб в чемпіонаті Росії

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який цього літа перейшов в "Динамо" (Москва), забив вирішальний гол в 15-му турі чемпіонату Росії.

Український захисник вийшов в стартовому складі матчу проти "Ахмата" і на 93-й хвилині приніс нічию своє команді.

Це перший гол 27-річного Ордеця в п'яти матчах за столичний клуб.

18 серпня Ордець невдало дебютував за московське "Динамо". 27-річний українець вперше за 6 турів вийшов в складі свого нового клубу. Іван вийшов на заміну на 64-й хвилині гри з "Локомотивом", а на 82-й з-за його помилки Олексій Андрійович Міранчук забив переможний гол.

Раніше Іван розповів про "братерську дружбу" українців і росіян і пропаганді в українських ЗМІ.

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