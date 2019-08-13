"Опухлий": Мілевський розповів правду про Алієва

Ексфутболіст збірної України Артем Мілевський вважає, що всі розповіді про пияцтво колишнього "динамівця" Олександра Алієва є вигадкою.

"Чому Алієв сбухався? А що з ним? Все нормально ніби. Та не бухає він, з чого ви взяли, що він бухає? Всі ми буваємо опухлі іноді. Вчора чи позавчора дав велике інтерв'ю каналу Eurosport, подав документи на отримання тренерської ліцензії категорії A і B. Мені здається, що нічого там немає такого. Людина займається, ну і займається. Слава Богу, я з ним на зв'язку. Це мій хороший дуже друг, тому підтримуємо відносини, як ні з ким, якщо чесно", - сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня Мілевський відзначився ефектним ударом в 17-му турі чемпіонату Білорусі у Вищій лізі.

Гол 34-річного нападника "Динамо-Брест" приніс перемогу його команді в матчі з "Дніпром" з Могильова (1: 0).

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