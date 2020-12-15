Опубліковано точний розклад матчів "Динамо" та "Шахтаря" в 1/16 ЛЄ

"Динамо" і "Шахтар" зайняли треті місця в Лізі чемпіонів і потрапили в плей-оф Ліги Європи, де зустрінуться з "Брюгге" і "Маккабі Тель-Авів", відповідно.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, кияни як несіяних команд проведуть перший поєдинок на своєму полі 18 лютого 2021 року в 19:55 за київським часом, а у матч-відповідь – 25 лютого в 22:00. "Гірники", навпаки, почнуть з виїзної гри, яка розпочнеться 18 лютого о 22:00, а потім приймуть ізраїльтян у столиці України 25 лютого о 19:55.

Нагадаємо, що остання зустріч "Динамо" і "Брюгге" відбулася в серпні 2019 року. Тоді кияни під керівництвом Олександра Хацкевича за сумою двох поєдинків поступилися бельгійцям з рахунком 3:4 після мінімальної поразки на виїзді (0:1). Незважаючи на це, один з лідерів столичного клубу Віталій Буяльський заявив, що у команди не буде реваншистських настроїв перед цим протистоянням.

"Шахтар" і "Маккабі Тель-Авів" ще не грали між собою.

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