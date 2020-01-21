Опубліковано список найкращих футбольних ліг світу: Україна вище, ніж Росія

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг національних першостей. Україна опинилася вище за Росію, зайнявши 25-е місце.

Як повідомляє офіційний сайт організації, англійська Прем'єр-ліга повернулася на перше місце вперше за 10 років, закінчивши іспанську гегемонію, яка тривала протягом останніх дев'яти сезонів. Успіхи "Ліверпуля", "Тоттенхема" та "Манчестер Сіті" дозволили АПЛ очолити список. На другому місці опинилася бразильська Серія А, а на третьому – іспанська Ла Ліга.

Українська Прем'єр-ліга УНІАН

Українська Прем'єр-ліга опустилася на 25-у позицію в порівнянні з 23-м місцем у минулому році, а вищий російський дивізіон фінішував слідом, зайнявши 26-й рядок замість 17-го у 2018 році.

Список найсильніших ліг світу виглядає наступним чином:

1. Англія – 1287 очок;

2. Бразилія – 1165 очок;

3. Іспанія – 1141 очко;

4. Італія – 939 очок;

5. Колумбія – 849 очок;

6. Португалія – 834 очка;

7. Франція – 818 очок;

8. Нідерланди – 790,5 очок;

9. Аргентина – 776 очок;

10. Німеччина – 765,5 очок;

...

25. Україна – 542 очка;

26. Росія – 538,5 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська Прем'єр-ліга може піти на серйозні зміни регламенту через Євро-2020.

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