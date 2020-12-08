Опубліковано розклад України у відбірковому турнірі ЧС з футболу-2022

Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) у вівторок, 8 грудня, опублікував розклад збірної України у відбірковому циклі чемпіонату світу-2022, фінальна частина якого повинна пройти в листопаді і грудні 2022 року в Катарі.

Усі поєдинки кваліфікації відбудуться 2021 року, і за результатами жеребкування українці зіграють iз Францією, Боснією та Герцеговиною, Фінляндією й Казахстаном.

Наші футболісти свій шлях на мундіаль почнуть у Франції березневою грою проти чинних чемпіонів світу, а закінчать у листопаді виїзною зустріччю проти Боснії та Герцеговини.

Група D

24 березня

Франція – Україна, 21:45

28 березня

Україна – Фінляндія, 21:45

31 березня

Україна – Казахстан, 21:45

1 вересня

Казахстан – Україна, 17:00

4 вересня

Україна – Франція, 21:45

9 жовтня

Фінляндія – Україна, 19:00

12 жовтня

Україна – Боснія і Герцеговина, 21:45

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна, 21:45

Зазначимо, що з Францією підопічні Андрія Шевченка зовсім недавно зіграли в товариському матчі на "Стад де Франс". Матч завершився з рахунком 7:1, що стало найбільшою поразкою в історії нашої збірної.