Опубліковано розклад України у відбірковому турнірі ЧС з футболу-2022
Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) у вівторок, 8 грудня, опублікував розклад збірної України у відбірковому циклі чемпіонату світу-2022, фінальна частина якого повинна пройти в листопаді і грудні 2022 року в Катарі.
Усі поєдинки кваліфікації відбудуться 2021 року, і за результатами жеребкування українці зіграють iз Францією, Боснією та Герцеговиною, Фінляндією й Казахстаном.
Наші футболісти свій шлях на мундіаль почнуть у Франції березневою грою проти чинних чемпіонів світу, а закінчать у листопаді виїзною зустріччю проти Боснії та Герцеговини.
24 березня
Франція – Україна, 21:45
28 березня
Україна – Фінляндія, 21:45
31 березня
Україна – Казахстан, 21:45
1 вересня
Казахстан – Україна, 17:00
4 вересня
Україна – Франція, 21:45
9 жовтня
Фінляндія – Україна, 19:00
12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина, 21:45
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна, 21:45
Зазначимо, що з Францією підопічні Андрія Шевченка зовсім недавно зіграли в товариському матчі на "Стад де Франс". Матч завершився з рахунком 7:1, що стало найбільшою поразкою в історії нашої збірної.