Опубліковано розклад "Динамо" в груповому етапі Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 розпочне домашнім матчем з італійським "Ювентусом" 20 жовтня.

Завершиться етап для столичних футболістів поєдинком 6-го туру 8 грудня. Віцечемпіони України приймуть на своєму полі угорський "Ференцварош".

Повний розклад групи G виглядає наступним чином:

1-й тур, 20 жовтня:

19:55 "Динамо" – "Ювентус"

22:00 "Барселона" – "Ференцварош"

2-й тур, 28 жовтня:

22:00 "Ювентус" – "Барселона"

22:00 "Ференцварош" – "Динамо"

3-й тур, 4 листопада:

22:00 "Барселона" – "Динамо"

22:00 "Ференцварош" – "Ювентус"

4-й тур, 24 листопада:

22:00 "Динамо" – "Барселона"

22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"

5-й тур, 2 грудня:

22:00 "Ференцварош" – "Барселона"

22:00 "Ювентус" – "Динамо"

6-й тур, 8 грудня:

22:00 "Динамо" – "Ференцварош"

22:00 "Барселона" – "Ювентус"

* час вказан київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу в Лізі Європи.