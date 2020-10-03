Опубліковано розклад "Динамо" в груповому етапі Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 розпочне домашнім матчем з італійським "Ювентусом" 20 жовтня.
Завершиться етап для столичних футболістів поєдинком 6-го туру 8 грудня. Віцечемпіони України приймуть на своєму полі угорський "Ференцварош".
Повний розклад групи G виглядає наступним чином:
1-й тур, 20 жовтня:
19:55 "Динамо" – "Ювентус"
22:00 "Барселона" – "Ференцварош"
2-й тур, 28 жовтня:
22:00 "Ювентус" – "Барселона"
22:00 "Ференцварош" – "Динамо"
3-й тур, 4 листопада:
22:00 "Барселона" – "Динамо"
22:00 "Ференцварош" – "Ювентус"
4-й тур, 24 листопада:
22:00 "Динамо" – "Барселона"
22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"
5-й тур, 2 грудня:
22:00 "Ференцварош" – "Барселона"
22:00 "Ювентус" – "Динамо"
6-й тур, 8 грудня:
22:00 "Динамо" – "Ференцварош"
22:00 "Барселона" – "Ювентус"
* час вказан київський
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу в Лізі Європи.