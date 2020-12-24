Опубліковано результати обстеження тіла Марадони: спортивні підсумки 23 грудня

Венесуельський воротар Вількер Фаріньес став героєм мережі через свої сейви, а ЗМІ опублікували результати обстеження тіла Дієго Марадони.

Крім того, в київському "Динамо" розповіли про трансферні плани.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 23 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Стали відомі результати обстеження тіла Марадони

Мессі побив "вічний" рекорд Пеле

Помічник Луческу розповів про трансферні плани "Динамо"

Відео з неймовірним вратарем-"павуком" з Венесуели стало хітом у мережі

"Ювентус" з Роналду сенсаційно розгромили в чемпіонаті Італії

Мені незрозумілі такі клуби, як "Інгулець", "Рух", "Минай", – президент "Вереса"

Коментарі Ломаченко тупі, – промоутер про "упередженість" суддів в бою з Лопесом