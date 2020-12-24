Опубліковано результати обстеження тіла Марадони: спортивні підсумки 23 грудня
Венесуельський воротар Вількер Фаріньес став героєм мережі через свої сейви, а ЗМІ опублікували результати обстеження тіла Дієго Марадони.
Крім того, в київському "Динамо" розповіли про трансферні плани.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 23 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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