Опубліковано повний розклад збірної України на Євро-2020 з футболу

Після того, як збірна Північної Македонії обіграла Грузію в стиковому матчі відбору на чемпіонат Європи-2020 з футболу, стало відомо повний розклад фінальної частини турніру, який відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року у 12 містах Старого Світу.

Збірна України свій перший поєдинок на Євро-2020 в групі С проведе з командою Нідерландів 13 червня.

Повний розклад квартету С має такий вигляд:

13.06.2021 (неділя)

Австрія – Північна Македонія (Будапешт, 19.00)

Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00)

17.06.2021 (четвер)

Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00)

Нідерланди – Австрія (Амстердам, 22.00)

21.06.2021 (понеділок)

Північна Македонія – Нідерланди (Амстердам, 19.00)

Україна – Австрія (Бухарест, 19.00)

Фінал Євро-2020 відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" 11 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України програла команді Польщі в товариському матчі. У першому таймі Ярмоленко не забив пенальті, а воротар Андрій Лунін допустив курйозний ляп.