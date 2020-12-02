Опубліковано останнє повідомлення Дієго Марадони. Відео

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона незадовго до своєї смерті відправив голосове повідомлення приятелеві своєї колишньої коханої Вероніки Охедi.

Аудіозапис прозвучав в ефірі програми Secretos Verdaderos, що виходить на аргентинському телеканалі America TV.

У повідомленні Марадона попросив Маріо Бодрі подбати про його сина Дієго Фернандо, який народився в лютому 2013 під час відносин зірки збірної Аргентини з Веронікою.

"Привіт, Маріо, це Дієго. Я знаю, що тобі здасться це неймовірним, але я бачу, що Вероніці добре з тобою. Подбай про неї і про моого ангела, який ні з ким не зрівняється. У мене багато дітей, але саме він позбавляє мене від останнього сивого волосся. Обіймаю", – сказав Марадона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 60-річний Дієго Марадоною, раптово помер у середу, 25 листопада у своєму будинку в Буенос-Айресі.

На наступний день після похорону 19-річний Сантьяго Лара заявив, що він є сином Марадони, і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.

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