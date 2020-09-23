Опубліковано оновлений розклад матчів плей-оф УХЛ-Парі-Матч

Після проведення додаткових ПЛР-тестів на COVID-19 у команд-учасниць плей-оф, розіграш другого етапу чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч поновлюється.

Таким чином, 28 і 29 вересня відбудуться третій і четвертий матчі півфіналів плей-оф. Час початку матчів - о 18:00 в Білій Церкві і о 19:30 в Херсоні. У разі необхідності, п'ятий, шостий і сьомий матчі серій відбудуться 1, 3 і 5 жовтня.

Виходячи з цього фінальні матчі чемпіонату відбудуться 8, 10, 13 і 15 жовтня. А в разі необхідності, 17, 19 і 21 жовтня будуть зіграні вирішальні фінальні матчі. Відзначимо, що в разі, якщо півфінальні серії завершаться раніше, то фінальна серія буде розпочато через два дні після закінчення півфіналів.

Нагадаємо, що на даний момент в першій півфінальній парі "Кременчук" веде у "Білого Барса" з рахунком 2:0, а в парі між "Донбасом" і "Дніпром" встановився паритет - 1:1.