Опубліковано одне з останніх повідомлень загиблого футболіста Сали

Футболіст Еміліано Сала, який загинув у результаті аварії літака в січні 2019 року, не бажав переходити з французького "Нанта" в валлійський "Кардіфф Сіті".

Еміліано Сала The Sun

Гравець записав голосове повідомлення 6 січня, приблизно за два тижні до загибелі. Сала дізнався про бажання "Нанта" продати його від свого агента. "Кардіфф" запропонував за гравця "великі гроші", а також був готовий надати самому форварду вигідний контракт. Однак Сала зауважив, що зі спортивної точки зору цей трансфер йому не цікавий.

Також футболіст висловив невдоволення сином власника "Нанта" Франком Кіта, якому, на думку Сали, потрібні тільки гроші. "Він хоче, щоб я поїхав у "Кардіфф", але навіть не думає про те, чого хочу я", – зауважив гравець у своєму аудіоповідомленнями, опублікованому в Twitter французького видання L'Equipe.

У результаті Сала все ж підписав контракт із "Кардіффом".

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