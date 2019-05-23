Опубліковано одне з останніх повідомлень загиблого футболіста Сали

Футболіст Еміліано Сала, який загинув у результаті аварії літака в січні 2019 року, не бажав переходити з французького "Нанта" в валлійський "Кардіфф Сіті".
Еміліано Сала
The Sun
Гравець записав голосове повідомлення 6 січня, приблизно за два тижні до загибелі. Сала дізнався про бажання "Нанта" продати його від свого агента. "Кардіфф" запропонував за гравця "великі гроші", а також був готовий надати самому форварду вигідний контракт. Однак Сала зауважив, що зі спортивної точки зору цей трансфер йому не цікавий.
Також футболіст висловив невдоволення сином власника "Нанта" Франком Кіта, якому, на думку Сали, потрібні тільки гроші. "Він хоче, щоб я поїхав у "Кардіфф", але навіть не думає про те, чого хочу я", – зауважив гравець у своєму аудіоповідомленнями, опублікованому в Twitter французького видання L'Equipe.
У результаті Сала все ж підписав контракт із "Кардіффом".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аргентинський нападник Еміліано Сала безслідно зник під час перельоту з Нанта в Кардіфф ввечері 21 січня.
За даними ЗМІ, Piper Malibu зник з екранів радарів через 50 хвилин після початку польоту, а перед цим пілот запитував екстрену посадку.
Також у мережі були оприлюднені два повідомлення Сали, зроблені ним незадовго до передбачуваного краху.
4 лютого літак Piper PA-47 Malibu, на якому летів нападник "Кардіффа" Еміліано Сала, був знайдений на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.
8 лютого було піднято тіло, в якому впізнали зниклого футболіста.
11 лютого експерти назвали причини смерті Сали.
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