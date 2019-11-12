Опубліковано нове відео скандалу з Тайсоном у матчі "Шахтар" – "Динамо"

У мережі з'явилося нове відео скандалу за участю капітана "Шахтаря" Тайсона в матчі 14-го туру чемпіонату України з київським "Динамо".

На відео, яке опублікувало видання Football.uа, зафіксовано, як на 74-й хвилині матчу після фолу Тайсона на одному з гравців "Динамо" вболівальники київського клубу почали зображати крики мавп і викрикувати непристойні слова на адресу бразильця.

Після цього Тайсон спочатку вдарив м'яч в сторону вболівальників, а потім показав їм середній палець. Арбітр матчу Віталій Романов був змушений зупинити матч.

Після відновлення поєдинку капітану "гірників" була показана червона картка.

Нагадаємо, що матч завершився перемогою донецького "Шахтаря" 1:0.

Єдиний гол зустрічі було забито після подачі кутового Сергієм Кривцовим на 19-й хвилині матчу.

Відзначимо, що на підтримку Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, і "Шахтар", і "Динамо" після гри засудили расистські прояви, які сталися під час матчу.

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