Опублікований склад збірної України з футболу на Лігу націй
Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала розширений список гравців збірної, які готуватимуться до Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.
Крім стабільних "легіонерів" Зіченка, Ярмоленка, Малиновського та ветеранів національної команди Пятова і Степаненка, в ростер увійшли Супряга, Зубков, Харатін, Бондар, Попов, Тимчик та Бущан.
Повний склад виглядає наступним чином:
Воротарі: Лунін, Пятов, Бойко, Бущан, Паньків
Захисники: Шабанов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваєв, Соболь, Тимчик, Попов, Бурда, Бондар
Півзахисники: Буяльський, Степаненко, Коноплянка, Малиновський, Сидорчук, Коваленко, Циганков, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатін
Нападники: Яремчук, Мораес, Супряга
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в рамках Ліги націй 2020/21.
Раніше УАФ представила нову форму збірної України, дизайн якої розробила компанія Joma.