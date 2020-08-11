Опублікований склад збірної України з футболу на Лігу націй

Зінченко і Циганков увійшли до складу команди.

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала розширений список гравців збірної, які готуватимуться до Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Крім стабільних "легіонерів" Зіченка, Ярмоленка, Малиновського та ветеранів національної команди Пятова і Степаненка, в ростер увійшли Супряга, Зубков, Харатін, Бондар, Попов, Тимчик та Бущан.

Повний склад виглядає наступним чином:

Воротарі: Лунін, Пятов, Бойко, Бущан, Паньків

Захисники: Шабанов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваєв, Соболь, Тимчик, Попов, Бурда, Бондар

Півзахисники: Буяльський, Степаненко, Коноплянка, Малиновський, Сидорчук, Коваленко, Циганков, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатін

Нападники: Яремчук, Мораес, Супряга

Склад збірної України з футболу: захисники УАФ

Склад збірної України з футболу: нападники УАФ

Склад збірної України з футболу: голкіпери УАФ

Склад збірної України з футболу: півзахисники УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в рамках Ліги націй 2020/21.

Раніше УАФ представила нову форму збірної України, дизайн якої розробила компанія Joma.