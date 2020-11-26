Опубліковані найбільш "незабутні" голи Марадони. Відео

Легендарний футболіст Дієго Марадона забив чимало важливих і красивих голів протягом кар'єри, але деякі з них особливо запам'яталися вболівальникам.

На YouTube-каналі Wrzzer був опублікований ролик із найбільш "незабутніми моментами" в кар'єрі великого аргентинця. В добірку увійшло десять шедеврів Марадони, в тому числі "гол сторіччя" у ворота збірної Англії, вкрай важливіший м'яч, забитий зі штрафного в дербі проти "Ювентуса" та інші.

Додамо, що інший знаменитий і найскандальніший гол в кар'єрі Дієго, який сам футболіст назвав "Рукою Бога", не увійшов до цього відео.

Протягом кар'єри Марадони взяв участь у 692 матчах і відзначився 352 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний гравець помер у середу, 25 листопада. Ця новина шокувала весь футбольний світ, а президент Аргентини ввів триденну жалобу у країні, щоб вшанувати пам'ять Дієго.