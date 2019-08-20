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"Операція": легіонер "Динамо" повідомив про невтішний діагноз

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Данська півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд пропустить як мінімум п'ять-шість тижнів через чергову травму.

За словами самого футболіст, йому психологічно складно тривалий час перебувати поза тренувальним процесом.

"Моя нога не в ідеальному стані на даний момент. Мені потрібна операція. Без футболу буду ще 5-6 тижнів. По правді кажучи, дуже втомився від цього. Я дуже засмучений, тому що навіть не тренуюся з командою. Прикро, що не можу допомагати "Динамо". Вже хочу показати свої здібності новому тренерському штабу", – цитує Дуелунда прес-служба киян.

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Міккель Дуелунд

Міккель Дуелунд

ФК "Динамо" Київ

Відзначимо, що датчанин отримав перелом щиколотки в заключному матчі 2018 року і пропустив чотири місяці. Після цього футболіст зіграв на молодіжному Євро-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Пихаленок отримав важку травму і вибув на півроку.

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Особа
Міккель Дуелунд
Тег
ФК Динамо Київ
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