ОМОН побив і затримав білоруських футболістів – ЗМІ

Футболісти "Крумкачiв", що виступає в Першій лізі чемпіонату Білорусі, Сергій Козека і Павло Рассолько були затримані під час акції протесту в Мінську.

Як повідомляє "Радіо Свобода", гравці поверталися з тренування разом з тренером команди Олександром Бєлінським. Спортсмени пройшли кордони міліції, проте їх затримав ОМОН. Футболістів побили. Гравців звинувачують в нападі на міліцію.

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У свою чергу правозахисний центр "Весна" повідомив, що Козека і Рассолько затримані за пошкодження міліцейського мікроавтобуса, опублікувавши відповідне відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 30 серпня, в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль. Йому виповнилося 66 років.