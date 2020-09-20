ОМОН під час матчу побив кийками бразильських футболістів і залив їх газом. Відео

Максим Іншаков Футбол 13:18, 20.09.2020

У Бразилії місцеві ОМОНівці залили сльозогінним газом і побили кийками футболістів прямо під час матчу. Причиною такої агресії стало те, що один з гравців вдарив силовика по щиту.

Інцидент стався в грі чемпіонату країни з футболу в Серії C (третій за силою дивізіон) між "Манаусом" і "Трезi". На сьомий доданій хвилині господарі зрівняли рахунок (1:1) що і стало початком конфлікту.

Футболісти гостей пішли висловлювати претензії до бокового арбітра, на захист якого встав головний суддя. Розмова незабаром переросла у сутичку, в яку і втрутився ОМОН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст білоруського клубу "Крумкачи" Сергій Козека отримав перелом хребта і пошкодження нирок після того, як його побив ОМОН під час акцій протесту в Мінську.

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