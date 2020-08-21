"Динамо" розгромно виграло перший матч за Луческу в УПЛ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першому турі нового розіграшу Прем'єр-лізі.

У дебютній офіційній зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу "біло-сині" були сильніші за суперника – 1:4.

Підопічні румунського фахівця дуже впевнено розпочали гру, забивши вже до 15-ї хвилині два голи. Спочатку захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв вдало навісив на хавбека Віталія Буяльського, який головою відправив м'яч у сітку.

А потім подача уругвайського легіонера "Динамо" Де Пени змусила помилитися захисника "Олімпіка" Завійського, який вразив власні ворота.

В середині тайму номінальним господарям вдалося відіграти один м'яч зусиллями досвідченого півзахисника Сергія Політила. Після цього донецька команда заволоділа ініціативою, проте вигоди з неї витягти не змогла.

"Динамо" ж навпаки на початку другої 45-хвилинки відзначилося третім голом, який оформив молодий форвард Віталій Супряга, замкнувши простріл з флангу.

Цей м'яч надломив футболістів "Олімпіка" психологічно і тотальна перевага на полі перейшла до киян. Підопічні Мірчі Луческу, незважаючи на ряд замін, спокійно довели гру до першої перемоги в новому сезоні, забивши наприкінці четвертий м'яч. Його на свій рахунок записав один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков, який скористався пасом скандального Жерсона Родрігеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжна команда "Динамо" розгромило суперника 9:0 у першому матчі УПЛ.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!